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Определились игроки МХЛ, которые примут участие в Фонбет матче Звёзд КХЛ 2023

Определились игроки МХЛ, которые примут участие в Фонбет матче Звёзд КХЛ 2023
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В Туле на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч за Кубок Вызова МХЛ между сборной Запада и Востока. Матч закончился победой западных хоккеистов со счётом 5:3.

МХЛ - Кубок Вызова . Кубок Вызова 2023
03 декабря 2023, воскресенье. 12:20 МСК
Сборная Запада
Окончен
5 : 3
Сборная Востока
0:1 Михалёв (Малов, Филатьев) – 03:31 (5x4)     0:2 Колесников (Филатьев) – 06:58 (5x5)     1:2 Чернышов (Пьянов) – 08:49 (5x5)     1:3 Колесников (Козлов, Филатьев) – 13:32 (5x4)     2:3 Поляков (Ульев, Романов) – 17:22 (5x5)     3:3 Брынцев (Чернышов) – 50:32 (5x5)     4:3 Егоров – 56:36 (5x5)     5:3 Чернышов – 59:52 (en)    

По итогам Кубка Вызова МХЛ определились игроки, которые примут участие в Фонбет матче Звёзд КХЛ 2023: нападающий «Толпара» Сергей Колесников, нападающий «Сибирских Снайперов» Владимир Михалёв, нападающий МХК «Динамо» Игорь Чернышов и форвард СКА-1946 Матвей Поляков.

Напомним, Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Матч звёзд проходит в формате мини-турнира «3 на 3». Играют четыре дивизиона: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышёва. На полуфинальной стадии турнира встречаются два дивизиона. Победители каждого матча встречаются в финале для определения победителя турнира. Проигравшие команды встречаются в матче за третье место.

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