Определились игроки МХЛ, которые примут участие в Фонбет матче Звёзд КХЛ 2023

В Туле на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч за Кубок Вызова МХЛ между сборной Запада и Востока. Матч закончился победой западных хоккеистов со счётом 5:3.

По итогам Кубка Вызова МХЛ определились игроки, которые примут участие в Фонбет матче Звёзд КХЛ 2023: нападающий «Толпара» Сергей Колесников, нападающий «Сибирских Снайперов» Владимир Михалёв, нападающий МХК «Динамо» Игорь Чернышов и форвард СКА-1946 Матвей Поляков.

Напомним, Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Матч звёзд проходит в формате мини-турнира «3 на 3». Играют четыре дивизиона: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышёва. На полуфинальной стадии турнира встречаются два дивизиона. Победители каждого матча встречаются в финале для определения победителя турнира. Проигравшие команды встречаются в матче за третье место.