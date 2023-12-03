Экс-форвард СКА: для тренеров питерских армейцев нет неприкасаемых, поэтому все стараются

Бывший форвард СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев рассказал, какие резервы есть у армейского клуба для усиления игры.

«У СКА есть резервы в виде травмированных. Вернётся защитник Педан — команда будет ещё сильнее. Сами видели, как усилил СКА Фальковский, когда залечил травму. А два габаритных защитника — ещё больше мощи.

С одной стороны, у армейцев нет какой-то ведущего звена, как у «Авангарда» или у «Ак Барса». С другой, для противников это ещё сложнее — не знаешь, от кого ждать угрозы. Для тренеров СКА нет неприкасаемых. Любой игрок, даже с намёком на звёздность, может не попасть в состав, если плохо готов. Поэтому все стараются, двигаются, а забить может любой — Хайруллин, Глотов, Зыков, Гальченюк, Алистров… Я уже не говорю про Никишина — он «тащит» в каждом матче.

Поэтому соперникам сложно ориентироваться, играя со СКА. Армейцы опасны и в большинстве, и в меньшинстве. Но, я надеюсь, к плей-офф у них появятся лидеры, которые будут брать на себя игру в самые сложные моменты», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

СКА одержал 10 побед подряд и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.