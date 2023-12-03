Игрок «Толпара» — о Матче звёзд: затмевать Радулова точно не буду

Нападающий «Толпара» Сергей Колесников прокомментировал своё выступление на Кубке Вызова — 2024, в котором его команда Востока уступила Западу со счётом 3:5.

«Прекрасная организация, всё очень понравилось, классный город.

Когда сделал дубль в Кубке Вызова, уже понял, что есть хорошая возможность попасть на Матч звёзд? Не задумывался об этом.

Изначально матч складывался в нашу пользу, что потом помешало? Подсели, не реализовали свои моменты. Обе команды решили играть в откат. Всегда, когда дальняя скамейка, стараются действовать на удержание счёта.

Уже есть идеи для буллитов на Матч звёзд? Я подумаю. Честно говоря, не ожидал, что меня вообще вызовут. Друзья подшучивали на эту тему, я сказал, что готовлюсь к буллитам, всё будет нормально.

Уже знаю, кто такой Порядин? Да, знаю, в порядке играет.

Уже готов закрывать Радулова? Затмевать его точно не буду. Смотрел за ним по телевизору, когда он выступал в «Салавате», а тут выйду против него. Играть против Александра – большая честь», – передаёт слова Колесникова «БИЗНЕС Online».

Ранее по итогам Кубка Вызова МХЛ определились игроки, которые примут участие в Фонбет Матче звёзд КХЛ — 2023.