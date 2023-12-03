Источник: ИИХФ сделает защиту шеи обязательной на МЧМ и ЮЧМ

Инсайдер Даррен Дрегер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил, что Международная федерация хоккея сделает защиту шеи обязательной для молодёжного чемпионата мира 2024 года и юниорского турнира.

Сообщается, что окончательное решение по мужскому и женскому чемпионатам мира по хоккею ещё не принято.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту Адама Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.

После этой ситуации многие федерации ввели обязательную защиту шеи.