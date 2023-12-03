Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Шабанова помогли «Трактору» одержать домашнюю победу над ЦСКА

Три очка Шабанова помогли «Трактору» одержать домашнюю победу над ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На третьей минуте первого периода Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Владимира Ткачёва открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Кирилл Долженков с передач Тахира Мингачёва и Артёма Барабоши восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второго периода Сергей Телегин с передач Ильи Карпухина и Максима Шабанова вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передач Максима Шабанова и Данила Юртайкина сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Телегин (Ткачёв, Попов) – 02:46 (5x4)     1:1 Долженков (Мингачёв, Барабоша) – 04:13 (5x5)     2:1 Телегин (Карпухин, Шабанов) – 32:57 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Юртайкин) – 47:25 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче челябинский клуб сыграет дома с «Нефтехимиком». ЦСКА отправится в гости к «Металлургу». Обе игры состоятся 5 декабря.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android