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Три очка Шабанова помогли «Трактору» одержать домашнюю победу над ЦСКА

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На третьей минуте первого периода Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Владимира Ткачёва открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Кирилл Долженков с передач Тахира Мингачёва и Артёма Барабоши восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второго периода Сергей Телегин с передач Ильи Карпухина и Максима Шабанова вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передач Максима Шабанова и Данила Юртайкина сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче челябинский клуб сыграет дома с «Нефтехимиком». ЦСКА отправится в гости к «Металлургу». Обе игры состоятся 5 декабря.