«Хотели как лучше, получилось как всегда». Мамбеталиев — об игре «Барыса» с «Северсталью»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в Череповце.

«Мы предупреждали ребят. Разбирали игру «Северстали». Команда очень быстрая, играет в активный хоккей. Нужно было вытерпеть в обороне, создать свои моменты и сыграть на контратаке.

В последнее время команда набирает очки, с чем это связано? Мы работаем. Создаём хороший микроклимат в команде, чтобы ребята поверили в себя. Поверили, что они способны выиграть.

При счёте 2:1 в пользу «Северстали» что сказал ребятам? Сказали, чтобы не удалялись. Все эти выбрасывания шайбы. Для нас было неожиданностью, что защитники начали швырять шайбы, хотя можно было и по-другому сыграть. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хорошо, что неплохо сыграли в меньшинстве. Создали контратаку, пробили защитников и вышли «два в один», как результат — забили», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Северстали».