Козырев: безобразная игра «Северстали» в большинстве позволила «Барысу» выиграть

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал домашнее поражение от «Барыса» (2:3 ОТ).

«Исход матча мы должны были решать в основное время. Но, увы, наша безобразная игра в большинстве позволила сопернику выиграть.

Седьмая шайба, пропущенная в большинстве, как с этим бороться? Как бороться? Тем, кто играет, нужно ответственно подходить к игре в этот момент.

Что помешало развить успех, когда счёт был 2:1? Нужно было забивать голы дальше. Каждый момент играть до конца», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» дома сыграет с казанским «Ак Барсом». «Барыс» в Омске сыграет с «Авангардом». Обе встречи пройдут 5 декабря.