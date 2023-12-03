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«Детройт» поздравил Игоря Ларионова с днём рождения

«Детройт» поздравил Игоря Ларионова с днём рождения
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«Детройт Ред Уингз» на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) поздравил главного тренера «Торпедо» и заслуженного мастера спорта СССР Игоря Ларионова с 63-летием.

Фото: ХК «Детройт Ред Уингз»

Игорь Ларионов — один из нескольких хоккеистов в мире, которым удалось выиграть все основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады или мира и Кубок Стэнли. Отметим, что три Кубка Стэнли Ларионов выиграл в составе «красных крыльев».

Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, член «Тройного золотого клуба», восьмикратный чемпион СССР.

Напомним, ранее пресс-служба «Торпедо» также поздравила главного тренера клуба Игоря Ларионова с днём рождения.

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