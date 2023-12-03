Марченко и Мерзликин устроили потасовку на тренировке «Коламбуса», Воронков разнял игроков

Российский нападающий Кирилл Марченко и латвийский вратарь Элвис Мерзликин устроили потасовку на тренировке «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает журналист Брайан Хеджер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Марченко упал, споткнувшись о клюшку Элвиса во время выполнения упражнения. Марченко сильно ударился об лёд. Элвис подъехал, но, похоже, не спросил, в порядке ли он. Марченко ударил его по лицу, и началась потасовка, пока Воронков не оттащил Кирилла», — написал Хеджер. Позже журналист рассказал, что Мерзликин извинился перед Марченко.

В текущем регулярном сезоне на счету 23-летнего Марченко 23 игры, в которых форвард забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков.