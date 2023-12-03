Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Кириллом Ураковым

«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Кириллом Ураковым
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Торпедо» объявила о расторжении контракта с нападающим Кириллом Ураковым.

«25-летний форвард проделал в системе нашего клуба большой путь: от победы с «Чайкой» в Кубке Харламова до восьми сезонов в основном составе «Торпедо». Также на его счету – бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной России. Болельщики нередко отмечали Кирилла за его характер, умение преодолевать травмы и другие трудности, а также способность постоять за партнёра в нужный момент.

В текущем чемпионате Кирилл выходил на лёд в 15 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой в ворота подмосковного «Витязя». Годом ранее в 29 проведенных встречах он отметился двумя взятиями ворот.

Благодарим Кирилла за его бойцовские и человеческие качества! Желаем успехов на новом месте и с нетерпением ждём новых встреч на хоккейных площадках!» — сказано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Ларионов рассказал, какую мечту хочет осуществить в нижегородском клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android