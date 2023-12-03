«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Кириллом Ураковым

Пресс-служба «Торпедо» объявила о расторжении контракта с нападающим Кириллом Ураковым.

«25-летний форвард проделал в системе нашего клуба большой путь: от победы с «Чайкой» в Кубке Харламова до восьми сезонов в основном составе «Торпедо». Также на его счету – бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной России. Болельщики нередко отмечали Кирилла за его характер, умение преодолевать травмы и другие трудности, а также способность постоять за партнёра в нужный момент.

В текущем чемпионате Кирилл выходил на лёд в 15 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой в ворота подмосковного «Витязя». Годом ранее в 29 проведенных встречах он отметился двумя взятиями ворот.

Благодарим Кирилла за его бойцовские и человеческие качества! Желаем успехов на новом месте и с нетерпением ждём новых встреч на хоккейных площадках!» — сказано в сообщении клуба.