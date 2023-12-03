Нападающий Ураков рассказал о своём уходе из «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков рассказал об уходе из нижегородского клуба.

«Завтра объявят о моём переходе. В прошлом году у меня были травмы, и в этом сезоне я уже много игр пропустил и, видимо, не подходил под стиль «Торпедо». Решение о переходе было совместное. Спасибо, что мне всё сказали прямо, открыто и честно поговорили по душам. Я благодарен и тренерскому штабу, и руководству «Торпедо», что пошли мне навстречу и что всё вышло по-дружески. Девять с половиной лет я был в Нижнем Новгороде, и здесь у меня всё, своя собственная жизнь. Тяжело, грустно и непросто было принять такое решение.

Инициатива о том, чтобы попрощаться с болельщиками на льду после игры, была моя. У меня недавно родился сын, и я хотел, чтобы он впервые вышел на лёд в «Нагорном». Нижний Новгород всегда будет частью моего сердца, но во время матчей я теперь буду закрывать его на замочек, чтобы эмоции мне не мешали», — цитирует Уракова сайт КХЛ.

В текущем чемпионате Кирилл выходил на лёд в 15 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой в ворота подмосковного «Витязя».