Голкипер «Нефтехимика» Долганов ответил на вопрос, за кем из вратарей НХЛ следит

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов прокомментировал сухое поражение от «Ак Барса» (0:4) в матче Континентальной хоккейной лиги.

«В чём причина пяти поражений кряду? Я не могу сказать, что спад. Команда играет хорошо, даже сегодня во втором периоде. Каждую игру мы играем ничуть не хуже соперника. Просто, может, где-то не везёт, не заходит одна шайба, которая может всё переломить. Надо где-то перетерпеть, всё приходит с работой. Все ребята стараются, хотим выиграть.

Леонтьев работал в Ижевске, роль главного тренера в моём прогрессе? В доверии, я стараюсь его оправдать. Конкуренция высокая на место вратаря в КХЛ. Каждую игру выхожу биться и помогать команде. Спасибо тренерскому штабу за доверие.

Ожидал, что попрёт после «Ижстали»? Не думал, что это другая лига. Был головой настроен и готов.

Удивил сам себя? Нет, это не было каким-то удивлением. Я всегда работал и всегда старался.

Получается, тебя недооценивали? Я не могу так сказать. Всё шло своим чередом. На данный момент я нахожусь здесь. Морально и физически я был готов.

Билялов скоро догонит по «сухарям», переживаю? Я не слежу за статистикой. Мне главное, чтобы команда шла в зоне плей-офф.

Слежу за кем-то в НХЛ? Не так часто удаётся посмотреть НХЛ, у нас свои тренировки. Василевский только сейчас вышел после травмы. Сорокин и Шестёркин вообще здорово играют. В КХЛ у нас тоже есть за кем последить. Например, за Самоновым, и вообще у нас много классных, интересных вратарей», — сказал Долганов в интервью Metaratings.ru.