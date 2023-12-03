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Александр Барабанов вернулся в состав «Сан-Хосе» после перелома пальца

Александр Барабанов вернулся в состав «Сан-Хосе» после перелома пальца
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Нападающий Александр Барабанов вернулся в состав «Сан-Хосе Шаркс» после перелома пальца, сообщает The Hockey News.

Как сообщает издание, российский нападающий тренировался в первом звене с форвардами Вильямом Эклундом и Томашом Гертлом в преддверии игры с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая состоится сегодня ночью в 2:00 мск.

Напомним, 29-летний россиянин сломал палец в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:3) 25 октября. В текущем сезоне Барабанов сыграл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился и набрал две минуты штрафа.

«Сан-Хосе» после 24 матчей регулярного сезона НХЛ набрал 14 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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