Александр Барабанов вернулся в состав «Сан-Хосе» после перелома пальца

Нападающий Александр Барабанов вернулся в состав «Сан-Хосе Шаркс» после перелома пальца, сообщает The Hockey News.

Как сообщает издание, российский нападающий тренировался в первом звене с форвардами Вильямом Эклундом и Томашом Гертлом в преддверии игры с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая состоится сегодня ночью в 2:00 мск.

Напомним, 29-летний россиянин сломал палец в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:3) 25 октября. В текущем сезоне Барабанов сыграл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился и набрал две минуты штрафа.

«Сан-Хосе» после 24 матчей регулярного сезона НХЛ набрал 14 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.