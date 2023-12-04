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Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сан-Хосе»

Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сан-Хосе»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Голы в составе хозяев забили российский нападающий Артемий Панарин (трижды), Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли и К’Андре Миллер. Панарин также ассистировал при взятии ворот Миллером.

У гостей отличились Энтони Дюклер, Райан Карпентер, Джейкоб Макдональд, Фабиан Зеттерлунд и российский нападающий Александр Барабанов.

Панарин провёл на площадке 19 минут 15 секунд. Он нанёс четыре броска и закончил игру с показателем «+1» по системе «плюс-минус». Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин остался в запасе.

Барабанов сыграл 18 минут 39 секунд, нанёс один бросок и закончил встречу с показателем полезности «-1».

Российский защитник «Шаркс» Никита Охотюк провёл на площадке 16 минут 9 секунд, сделал один бросок, осуществил один силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Дюклер (Берроуз) – 03:50     1:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 08:44 (pp)     1:2 Карпентер (Рутта) – 12:21     2:2 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 12:55     3:2 Зибанеджад (Крайдер, Бродзински) – 16:42     3:3 Макдональд (Лабанк, Хоффман) – 29:16 (pp)     4:3 Кайлли (Бонино, Труба) – 36:03     5:3 Панарин (Трочек, Бродзински) – 44:41     6:3 Миллер (Панарин, Труба) – 53:04     6:4 Зеттерлунд (Гранлунд, Дюклер) – 54:38     6:5 Барабанов (Эддисон, Гертл) – 55:50    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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