Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сан-Хосе»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Голы в составе хозяев забили российский нападающий Артемий Панарин (трижды), Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли и К’Андре Миллер. Панарин также ассистировал при взятии ворот Миллером.

У гостей отличились Энтони Дюклер, Райан Карпентер, Джейкоб Макдональд, Фабиан Зеттерлунд и российский нападающий Александр Барабанов.

Панарин провёл на площадке 19 минут 15 секунд. Он нанёс четыре броска и закончил игру с показателем «+1» по системе «плюс-минус». Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин остался в запасе.

Барабанов сыграл 18 минут 39 секунд, нанёс один бросок и закончил встречу с показателем полезности «-1».

Российский защитник «Шаркс» Никита Охотюк провёл на площадке 16 минут 9 секунд, сделал один бросок, осуществил один силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2».

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