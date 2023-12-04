Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть в гостях «Баффало» в матче НХЛ

В Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились Филип Форсберг и российский нападающий Яков Тренин. У хозяев единственный гол на счету Виктора Олофссона.

«Нэшвилл» прервал двухматчевую серию неудач, набрал 24 очка и идёт на девятом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 6 декабря будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».

«Баффало» потерпел третье поражение подряд, остался с 22 очками и занимает 14 место на Востоке. В ближайшей игре «Сэйбрз» 6 декабря примут дома «Детройт Ред Уингз».

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