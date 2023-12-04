Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть в гостях «Баффало» в матче НХЛ

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть в гостях «Баффало» в матче НХЛ
Комментарии

В Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились Филип Форсберг и российский нападающий Яков Тренин. У хозяев единственный гол на счету Виктора Олофссона.

«Нэшвилл» прервал двухматчевую серию неудач, набрал 24 очка и идёт на девятом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 6 декабря будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».

«Баффало» потерпел третье поражение подряд, остался с 22 очками и занимает 14 место на Востоке. В ближайшей игре «Сэйбрз» 6 декабря примут дома «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг – 09:40     0:2 Тренин (Сиссонс, Смит) – 10:54     1:2 Олофссон – 30:02    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android