Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть в гостях «Баффало» в матче НХЛ
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В Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:2).
Шайбами в составе победителей отметились Филип Форсберг и российский нападающий Яков Тренин. У хозяев единственный гол на счету Виктора Олофссона.
«Нэшвилл» прервал двухматчевую серию неудач, набрал 24 очка и идёт на девятом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 6 декабря будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».
«Баффало» потерпел третье поражение подряд, остался с 22 очками и занимает 14 место на Востоке. В ближайшей игре «Сэйбрз» 6 декабря примут дома «Детройт Ред Уингз».
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг – 09:40 0:2 Тренин (Сиссонс, Смит) – 10:54 1:2 Олофссон – 30:02
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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