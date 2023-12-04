Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча. Все трое были выбраны из состава «Рейнджерс». Так первой звездой стал российский нападающий хозяев Артемий Панарин, в активе которого три заброшенные шайбы и одна результативная передача.

Второй звездой стал Мика Зибанеджад, у которого заброшенная шайба и ассист. Третья звезда — Винсент Трочек, у него две результативные передачи.

Отметим, Панарин провёл на площадке 19 минут 15 секунд. Он нанёс четыре броска и закончил игру с показателем «+1» по системе «плюс-минус».