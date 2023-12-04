Маршан оформил хет-трик за наименьший отрезок времени в истории «Бостона» последних 20 лет

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).

Хет-триком в этой встрече отметился 35-летний форвард хозяев Брэд Маршан. Все три шайбы канадец оформил в третьем периоде за временной интервал 5:50. Последним игроком в истории франшизы, которому удалось забросить три шайбы за меньший отрезок времени был Мартин Лапойнт (13 марта 2003 — 5:15).

Всего на счету Маршана в текущем регулярном чемпионате 23 (11+12) очка в 24 матчах за «Брюинз».

«Бостон» одержал третью победу подряд, набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 8 декабря примут дома «Баффало Сэйбрз».