Панарин сравнялся с Гретцки по количеству очковых домашних матчей на старте сезона

«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился по ходу матча тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Россиянин набрал результативные очки в десятой домашней игре «Нью-Йорка» кряду. Он стал лишь третьим игроком в историю клуба, кому удалось достичь подобной двухзначной результативной серии. Столько же домашних матчей результативными очками отличался легендарный Уэйн Гретцки в сезоне-1996/1997.

Лидером по данному показателю является Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд в сезоне-1983/1984.

Напомним, Артемий Панарин сегодня был признан первой звездой матча.