«Колорадо» потерпел третье поражение подряд, уступив «Лос-Анджелесу»
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (4:1).
Дублем в этом матче отметился Куинтон Байфилд. Также шайбы в составе победителей забросили Тревор Мур и Дрю Даути. У гостей единственный гол на счету Джоша Мэнсона.
«Лос-Анджелес» набрал 31 очко и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кингз» 6 декабря сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».
«Колорадо» потерпел третье поражение подряд, остался с 32 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре 6 декабря «Эвеланш» примут дома «Анахайм Дакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (Рантанен, Маккиннон) – 12:28 1:1 Байфилд (Андерсон, Кемпе) – 29:03 2:1 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 53:26 3:1 Мур (Грундстрём) – 54:22 4:1 Даути (Тальбо) – 58:53
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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