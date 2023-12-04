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Артемий Панарин вышел в лидеры сезона НХЛ по числу мультиочковых игр

Артемий Панарин вышел в лидеры сезона НХЛ по числу мультиочковых игр
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился по ходу матча тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Он провёл 12-й матч в нынешнем сезоне, в котором ему удалось записать в свой актив два и более очков. По количеству мультиочковых встреч Артемий вырвался в лидеры НХЛ, сравнявшись Давидом Пастрняком из «Бостона» и Кейлом Макаром из «Колорадо». У них также по 12 таких матчей.

Напомним, Артемий Панарин сегодня был признан первой звездой матча. Россиянин набрал результативные очки в десятой домашней игре «Нью-Йорка» кряду.

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