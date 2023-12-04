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«Надеюсь, мы сможем так играть весь год». Панарин — после хет-трика с «Сан-Хосе»

«Надеюсь, мы сможем так играть весь год». Панарин — после хет-трика с «Сан-Хосе»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5), в которой он оформил хет-трик.

«У нас есть глубина состава в команде. Мы выглядим очень хорошо сейчас. Надеюсь, мы сможем так играть весь год», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, помимо трёх заброшенных шайб Панарин отметился в этом матче результативной передачей.

Всего на счету российского форварда в текущем регулярном чемпионате 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» набрали 37 очков и делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «копы» 6 декабря сыграют в гостях с «Оттавой Сенаторз».

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