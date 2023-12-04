«Он суперзвезда, его игру невозможно описать словами». Одноклубник Панарина — о россиянине

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался об игре своего одноклубника Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) россиянин отметился хет-триком и голевой передачей.

«Он суперзвезда. Иногда его игру невозможно описать словами. Не могу быть более счастливым, имея его в нашей команде», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

Всего на счету российского форварда в нынешнем регулярном чемпионате 35 (15+20) очков в 23 матчах в составе нью-йоркской команды.

«Рейнджерс» набрали 37 очков и делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «копы» 6 декабря сыграют в гостях с «Оттавой Сенаторз».