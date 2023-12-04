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Тренин вышел в лидеры по победным голам «Нэшвилла» в нынешнем сезоне

Тренин вышел в лидеры по победным голам «Нэшвилла» в нынешнем сезоне
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В Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:2).

Победная шайба в матче на счету российского нападающего «хищников» Якова Тренина. Это уже вторая победная шайба россиянина в текущем сезоне. По этому показателю он сравнялся со своим одноклубником Коулом Смитом. Тренин и Смит — лидеры своей команды в нынешнем сезоне по голам, оказавшимся победными.

На данный момент на счету российского форварда 7 (5+2) очков в 23 матчах за «Предаторз» в этом сезоне.

«Нэшвилл» прервал двухматчевую серию неудач, набрал 24 очка и идёт на девятом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 6 декабря будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».

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