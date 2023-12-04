Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лавиолетт — о матче с «Сан-Хосе»: отпустили — догнали, отпустили — догнали

Лавиолетт — о матче с «Сан-Хосе»: отпустили — догнали, отпустили — догнали
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал домашнюю победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сан-Хосе Шаркс» (6:5).

«Мне понравилось то, как мы сражались. Говоря о том, как мы боролись в первом периоде, — отпустили и догнали, отпустили и догнали. В конце концов получили лидерство, потом ещё раз. Мне действительно понравился третий период и то, как мы играли в нём. Ты думаешь, что 6:3 — это всё. Это не так», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» набрали 37 очков и делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «копы» 6 декабря сыграют на выезде с «Оттавой Сенаторз».

Материалы по теме
«Надеюсь, мы сможем так играть весь год». Панарин — после хет-трика с «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android