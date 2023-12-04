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Обыграв «Сан-Хосе», «Рейнджерс» одержали 3000-ю победу в истории франшизы

Обыграв «Сан-Хосе», «Рейнджерс» одержали 3000-ю победу в истории франшизы
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Этой ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 6:5. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

После этой игры у «копов» стало ровно три тысячи побед в НХЛ в истории франшизы.

Напомним, хет-триком в этом матче отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Также на его счету результативная передача. Помимо Панарина, шайбами в составе победителей отметились Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли и К’Андре Миллер.

«Рейнджерс» набрали 37 очков и делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «копы» 6 декабря сыграют на выезде с «Оттавой Сенаторз».

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