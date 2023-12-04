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Барабанов забросил шайбу, вернувшись на лёд после перелома пальца

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс».

29-летний нападающий забросил в конце встречи последнюю шайбу в матче, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Барабанов провёл на площадке 18 минут 39 минут (2.01 – в большинстве). У нападающего один бросок в створ ворот, показатель полезности – «-1». Для Александра это был седьмой матч сезона.

Напомним, 29-летний россиянин сломал палец в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:3) 25 октября.

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.