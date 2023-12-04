Панарин в двух играх от достижения Ковальчука по матчам с 4+ очками в первых 9 сезонах НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился по ходу матча тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Панарин провёл 19-ю игру с четырьмя и более очками и делит четвёртое место с Бобби Халлом по таким матчам среди левых нападающих за первые девять сезонов в НХЛ. На третьем месте форвард Илья Ковальчук с 21 такой игрой. На втором месте — Мишель Гуле (24). Лидером является Люк Робитайл (31).

Напомним, Артемий Панарин сегодня был признан первой звездой матча. Россиянин набрал результативные очки в 10-й домашней игре «Нью-Йорка» кряду.