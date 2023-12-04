Кожевников: «Автомобилист» в последние годы стал серой мышью

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление «Автомобилиста» в последних сезонах КХЛ.

«В этом сезоне мы ещё не обсуждали «Автомобилист», да его в прессе, заметил, почти и не упоминают. Клуб с таким бюджетом и таким составом — и в последние годы стал серой мышью. Тихо идёт где-то в серединке, чередует победы с поражениями, в плей-офф быстро вылетает. Удивительно!

В чём проблема? Насколько понимаю, там много нехоккейных людей. Знаю только спортдиректора Олега Гросса, хоккейная косточка. Все остальные вроде бы пришли из баскетбола.

Из категории серых мышей и тренер Николай Заварухин. Неплохой в прошлом хоккеист, труженик, тихо-спокойно работает, баскетболистам не мешает. А мы в итоге теряем команду, которая могла бы конкурировать на Востоке за первые места и усиливать лигу.

Кстати, похожая ситуация в «Тракторе», пусть даже Челябинск вчера прервал серию поражений и обыграл обескровленный ЦСКА. Да, там убрали Анвара Гатиятулина и поставили Алексея Заварухина. Никому не мешает, спокойный, дружелюбный — как и брат. Но сильная команда барахтается где-то в серединке. В «Тракторе» яркий, но при этом сложный в управлении состав, с амбициями. Как и «Автомобилисту», необходим жёсткий тренер», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.