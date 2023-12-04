«Пытаюсь более отчётливо доносить информацию». Рябыкин — о выводах из прошлого сезона

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал о том, какие выводы сделал по итогам прошлого сезона в «Авангарде».

«После прошлого сезона я сделал небольшие выводы в плане общения с подопечными. Не скажу, что я как-то сильно поменялся, но пытаюсь доносить информацию более отчётливо.

Любой нормальный человек после такого сезона сядет и подумает, что было не так, что можно изменить. Это жизнь – поднялся и иди дальше.

В «Витязе» проще работать из-за отсутствия в раздевалке больших игроков? Да я бы не сказал, что у меня были какие-то проблемы со звёздами в Омске, в Магнитогорске. Сомневаюсь, что кто-то из них скажет, что у нас были конфликты», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»: