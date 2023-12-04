Рябыкин — об увольнении из «Авангарда»: может, руководству стоило чуть потерпеть

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал про обстоятельства ухода из омского «Авангарда» в прошлом сезоне.

«Не осталось ли обиды на Омск, где не получилось красивой тренерской истории? Нет, а что обижаться? Если ты не показываешь результат, то тебя убирают, – это нормальное явление. Обижаться надо только на себя, никто ведь не увольняет тренера, который показывает результат.

Стал заложником обстоятельств в начале прошлого сезона? Согласен. Где-то, может, стоило чуть потерпеть руководству «Авангарда». Но жизнь не живёт сослагательными наклонениями. Есть только здесь и сейчас», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»: