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Болельщики «Рейнджерс» закидали лёд кепками после хет-трика Панарина

Болельщики «Рейнджерс» закидали лёд кепками после хет-трика Панарина
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Этой ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в матче хет-триком и одной результативной передачей. После третьей шайбы 32-летнего форварда лёд «Мэдисон Сквер Гарден» закидали кепками.

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Всего на счету российского форварда в текущем регулярном чемпионате 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» набрали 37 очков и делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея одну игру в запасе. В следующем матче «синерубашечники» 6 декабря сыграют в гостях с «Оттавой Сенаторз».

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