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Бывший форвард «Торпедо» Кирилл Ураков перешёл в «Нефтехимик»

Бывший форвард «Торпедо» Кирилл Ураков перешёл в «Нефтехимик»
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Нижегородское «Торпедо» обменяло нападающего Кирилла Уракова в «Нефтехимик» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, за нижегородский клуб форвард выступал с 2016 года.

В текущем чемпионате Кирилл выходил на лёд в 15 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой в ворота подмосковного «Витязя». Годом ранее в 29 проведённых встречах он отметился двумя взятиями ворот.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 25-летний Ураков провёл 357 матчей, в которых забросил 28 шайб и отдал 40 результативных передач, набрав в общей сложности 68 очков с показателем полезности «-26».

Ранее Ураков рассказал о своём уходе из нижегородского клуба.

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