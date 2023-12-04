Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» объявило о подписании контракта с форвардом Олегом Ли

«Торпедо» объявило о подписании контракта с форвардом Олегом Ли
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с нападающим Олегом Ли, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«В КХЛ новобранец нашей команды дебютировал в сезоне 2010–2011 годов и в первый же год стал серебряным призёром чемпионата, дойдя с «Атлантом» до финала Кубка Гагарина. После нескольких сезонов на молодёжном и взрослом уровнях своё хоккейное становление Олег продолжил в хабаровском «Амуре», результативными выступлениями за который добился вызовов в олимпийскую сборную России на различные международные турниры, а также обратил на себя внимание клубов – фаворитов чемпионата. Став самым полезным хоккеистом «тигров», Ли перебрался в санкт-петербургский СКА, а затем – в казанский «Ак Барс». В эти годы нападающий добавил к серебряным медалям чемпионата страны ещё и бронзу турнира. В дальнейшем форвард показывал результативную игру в составе «Сибири» и «Автомобилиста». Всего в КХЛ на счету Олега Ли 457 матчей, в которых он набрал 149 (63+86) очков. Желаем успешно проявить свои лучшие качества и в Нижнем Новгороде!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне за «Автомобилист» российский форвард провёл 31 матч, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».

Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Ларионов рассказал, какую мечту хочет осуществить в нижегородском клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android