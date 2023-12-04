«Торпедо» объявило о подписании контракта с форвардом Олегом Ли

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с нападающим Олегом Ли, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«В КХЛ новобранец нашей команды дебютировал в сезоне 2010–2011 годов и в первый же год стал серебряным призёром чемпионата, дойдя с «Атлантом» до финала Кубка Гагарина. После нескольких сезонов на молодёжном и взрослом уровнях своё хоккейное становление Олег продолжил в хабаровском «Амуре», результативными выступлениями за который добился вызовов в олимпийскую сборную России на различные международные турниры, а также обратил на себя внимание клубов – фаворитов чемпионата. Став самым полезным хоккеистом «тигров», Ли перебрался в санкт-петербургский СКА, а затем – в казанский «Ак Барс». В эти годы нападающий добавил к серебряным медалям чемпионата страны ещё и бронзу турнира. В дальнейшем форвард показывал результативную игру в составе «Сибири» и «Автомобилиста». Всего в КХЛ на счету Олега Ли 457 матчей, в которых он набрал 149 (63+86) очков. Желаем успешно проявить свои лучшие качества и в Нижнем Новгороде!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне за «Автомобилист» российский форвард провёл 31 матч, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».