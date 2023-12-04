Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг вышел на первое место, Николай Заварухин — предпоследний

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (5) Роман Ротенберг СКА 2 (3) Михаил Кравец «Авангард» 3 (6) Игорь Никитин «Локомотив» 4 (1) Андрей Разин «Металлург» 5 (7) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 6 (2) Алексей Кудашов «Динамо» М 7 (9) Игорь Ларионов «Торпедо» 8 (4) Алексей Жамнов «Спартак» 9 (10) Алексей Заварухин «Трактор» 10 (12) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 11 (8) Олег Браташ «Лада» 12 (17) Виктор Игнатьев «Куньлунь» 13 (11) Сергей Фёдоров ЦСКА 14 (14) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 15 (15) Дмитрий Рябыкин «Витязь» 16 (13) Дэвид Немировски «Сибирь» 17 (23) Галым Мамбеталиев «Барыс» 18 (18) Андрей Козырев «Северсталь» 19 (20) Андрей Мартемьянов «Амур» 20 (19) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 21 (21) Леонид Тамбиев «Адмирал» 22 (16) Николай Заварухин «Автомобилист» 23 (22) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи»