Форвард «Нефтехимика» Дергачёв ответил на слухи о конфликтах в нижнекамском клубе

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Александр Дергачёв рассказал о поражении от «Ак Барса» (0:4) и ответил на слухи о конфликтах в нижнекамском клубе.

«В матче с «Ак Барсом» было большое количество убойных моментов, проблема в реализации? Первые два периода была хорошая игра в нашем исполнении: обилие моментов, которые действительно надо было реализовывать, а не просто какие-то отскоки. Хорошие комбинации были. Подвела реализация. Можно сказать, что не повезло. Не показали мы тот уровень мастерства, который должны были. Когда забиваешь, игру легче вести.

Оглядываясь на эту игру и на несколько предыдущих, нет ощущений, что кто-то проклял? Проигрываем в третьих периодах, надо понять, в чём дело. Играем неплохо, потом какой-то щелчок происходит, после которого всё идёт не по нашему плану. Думаю, рано или поздно мы найдём выход из этой ситуации.

Этот сезон получается прорывным в плане набранных очков, за счёт чего удаётся стабильно отличаться? Это, как обычно, благодаря доверию тренера. Плюс, когда получаешь время в большинстве и меньшинстве, у тебя больше моментов. Всё очень просто: когда больше играешь, тогда и больше моментов.

В начале сезона ходили слухи о конфликтах в команде, отражалось ли это? Никак не отражалось. Подогревать интерес к команде – это работа прессы. На самом деле такой ситуации, которую описывали, не было», — приводит слова Дергачёва «РБ Спорт».