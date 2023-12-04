КХЛ определила лучших игроков 13-й недели сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 13-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём в шестой раз в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший три победы в трёх матчах, причем две из них «на ноль». По воротам Билялова было нанесено 82 броска (27,3 в среднем за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надёжности составил 0,67.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Альберт Яруллин («Трактор»), набравший 2 (2+0) очка в трёх матчах недели. Яруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также семь силовых приёмов и восемь заблокированных бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Василий Атанасов («Торпедо»), набравший 4 (3+1) очка в трёх матчах недели. Атанасов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В игре с московским «Динамо» Атанасов стал автором победной шайбы. Также на его счету один силовой приём, один блокированный бросок.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Владимир Михалёв («Сибирь»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели. На его счету также один силовой приём, один блокированный бросок, один отбор шайбы. В воскресенье в матче за Кубок Вызова МХЛ Михалёв стал автором одной шайбы и отобрался на Фонбет Матч звёзд КХЛ 2023. Михалёв стал первым новичком «Сибири», признанным лучшим по итогам недели, с сезона-2018/2019, когда Никита Михайлов пять раз признавался лучшим.