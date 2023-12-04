Бедард набрал 20 очков в 23 матчах в дебютном сезоне в НХЛ, Панарину хватило 19 игр

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:4).

Бедард набрал 20 (11+9) очков в 23 играх в дебютном сезоне в лиге при показателе полезности «-14». Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, первый номер драфта-2023 повторил достижение Джонатана Тэйвза, набравшего 20 очков в 23 играх за «Блэкхоукс» в дебютном сезоне-2007/2008. Меньше матчей на достижение этой отметки в истории клуба затратили семь игроков – Билл Мосиенко и Патрик Кейн (по 17), Дени Савар и Терри Русковски (по 18), Артемий Панарин (19), Джордж Джи (20), Дик Ирвин (22).