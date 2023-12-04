Двукратный обладатель Кубка Стэнли Барбашёв рассказал, как его «выкидывали» из ЦСКА

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал о своём уходе из ЦСКА.

«Почему я ушёл из ЦСКА? Как я помню, там был Суярков тренер. Не давали особо играть. Меня начали потихонечку как бы выкидывать из команды. Там, в принципе, всё зависело от моего отца. В тот момент он решил, что надо уйти в другую команду», — сказал Барбашёв в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Барбашёв сыграл 25 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами, набрав в общей сложности девять очков.

Барбашёв — двукратный обладатель Кубка Стэнли: в составе «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Вегас Голден Найтс» (2023).