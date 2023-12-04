Морозов: контракт Ковальчука со «Спартаком» не поступал в КХЛ, но время ещё есть

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал возможное подписание контракта Ильи Ковальчука со «Спартаком».

«Никаких советов с моей стороны быть не может! Илья — взрослый человек. Сами понимаете, сколько ему лет, какой у него опыт. Легенда нашего хоккея. Конечно, только он сам будет принимать решение, что ему делать. Ему не нужны ничьи советы. Он поймёт, как себя чувствует в этом возрасте, какие у него травмы и болячки, что его беспокоит. Сможет ли он уделять много внимания хоккею, когда есть семейные дела. Знаете, многие заканчивают карьеру из-за того, что хотят быть больше с семьёй.

Так что будем ждать решение Ильи. Официально пока ничего нет. В лигу не поступало никаких контрактов Ковальчука с клубом КХЛ. А до 27 декабря, когда в КХЛ объявлен дедлайн, у каждой команды есть возможность подписать новичков (улыбается), если они впишутся в потолок заработной платы.

В «Питтсбурге» 27 декабря 2000 года после трёх с половиной сезонов паузы в большой хоккей вернулся Марио Лемье, может ли КХЛ сделать такое же шоу вокруг возвращения Ковальчука после паузы в два с половиной сезона? Я точно знаю, что тогда шоу делала не НХЛ, а сам «Питтсбург». Там был большой рождественский матч с «Торонто». На арене «Пингвинз» опускали свитер Лемье, который уже подняли под своды, когда он ушёл в первый раз. На ковре, расстеленном на льду, стояла семья — жена, дети. Момент был очень трогательный, и все ждали этого события.

Давайте и мы дождёмся, состоится ли официальное подписание контракта с Ковальчуком. Тогда, конечно, спартаковцам нужно будет подумать о том, как привлечь ещё больше внимания к этому. Если Илья в самом деле вернётся в КХЛ, то можете быть уверены — я обязательно пойду на его первый матч!» — сказал Морозов в интервью «Матч ТВ».

40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».