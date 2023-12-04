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Буше и Ткачёв набрали по два очка и принесли «Авангарду» победу над «Амуром»

Буше и Ткачёв набрали по два очка и принесли «Авангарду» победу над «Амуром»
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В Омске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:1).

Шайбами в составе победителей отметились Рид Буше и Владимир Ткачёв. Примечательно, что оба хоккеиста также ассистировали друг другу при этих шайбах. У гостей единственный гол на счету Ивана Мищенко.

«Авангард» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче сибиряки уже завтра, 5 декабря, примут «Барыс».

«Амур» остался с 37 очками и идёт девятым на Востоке. В ближайшей игре, которая состоится 6 декабря, команде Андрея Мартемьянова предстоит очередное дальневосточное дерби с «Адмиралом» во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Мищенко (Рылов) – 31:16 (5x4)     1:1 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 44:26 (5x5)     2:1 Ткачёв (Буше, Гуляев) – 49:10 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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