Копитар установил ассистентский рекорд в истории «Лос-Анджелеса»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (4:1).

36-летний нападающий калифорнийского клуба Анже Копитар отметился в этой встрече результативной передачей. Для словенца этот ассистентский балл стал 758-м в карьере, что помогло ему выйти на первое место в истории франшизы по этому показателю. Копитар обошёл прежнего рекордсмена, Марселя Дионна, у которого было 757 передач за карьеру в «Кингз».

Всего на счету Копитара в текущем регулярном сезоне 20 (10+10) очков в 21 матче.

«Лос-Анджелес» набрал 31 очко и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кингз» 6 декабря сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».