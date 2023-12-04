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Илья Проскуряков совершил фантастический сейв перед тем, как «Авангард» сравнял счёт

В Омске завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:1).

Переломить ход неудачно складывавшегося матча (0:1 после второго периода) хозяевам удалось во многом благодаря игре своего голкипера Ильи Проскурякова. В начале третьего периода вратарь омичей отметился фантастическим сейвом, практически сразу после которого его команда сравняла счёт.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спасения Проскурякова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче сибиряки уже завтра, 5 декабря, примут «Барыс».