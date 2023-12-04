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Мартемьянов: ошибка одного из ведущих игроков «Амура» привела к поражению

Мартемьянов: ошибка одного из ведущих игроков «Амура» привела к поражению
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал выездное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2).

«Команда «Авангард» сейчас на ходу, это заметно. Ждали, что они с первых смен пойдут в атаку, но мы стойко оборонялись, выдержали этот напор. Потихоньку игра выровнялась, забили гол в большинстве, но ошибка одного из наших ведущих игроков привела к тому, что мы игру проиграли. Сработало то самое правило, что не забиваешь ты – забивают тебе. Физически «Амур» точно не подсел к третьему периоду. Повторюсь, всё решила ошибка одного игрока», — передаёт слова Мартемьянова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Амур» остался с 37 очками и идёт девятым на Востоке. В ближайшей игре, которая состоится 6 декабря, команде Андрея Мартемьянова предстоит очередное дальневосточное дерби с «Адмиралом» во Владивостоке.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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