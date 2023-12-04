Кравец: иногда игрокам «Авангарда» кажется, что могут на голом мастерстве кого-то обыграть

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Амуром» (2:1).

«Равная игра все три периода. Хотелось бы играть в атаке так, как начали в третьем периоде, а в обороне – как в первом и втором отрезках, когда практически ничего не давали сопернику создавать, кроме большинства. В третьем же периоде пропустили три очень острые контратаки — сохранил нас в игре Илья Проскуряков. Сегодня он действительно [внёс] 80% победы. Самое главное – победа. Бывают такие матчи. Надо собрать последние силы. [Осталась] одна игра до перерыва, чтобы был запас очков и запас хорошего настроения.

Вряд ли можно говорить об усталости. У нас были выходные, хорошее восстановление. Да и все команды в одинаковых условиях. Здесь дело больше в настрое на игру. Иногда нам кажется, что мы на голом мастерстве можем кого-то обыграть. Да, у нас у многих есть мастерство, но без движения, без скорости, без хорошей работы результата не добиться», — передаёт слова Кравца с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.