«Оставался только прыжок последней надежды». Проскуряков подробно разобрал шикарный сейв

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков прокомментировал свой чудо-сейв в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«В том эпизоде я поверил, что Коршков будет бросать сразу, как ушёл в центр. Он меня посадил, сам двинулся дальше, а я уже, можно сказать, был отыгран. Остался только прыжок последней надежды, перекрыть как можно больше пространства в воротах, и слава богу, что попал он именно туда, куда нужно мне было», — сказал Проскуряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

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