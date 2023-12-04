«Оставался только прыжок последней надежды». Проскуряков подробно разобрал шикарный сейв
Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков прокомментировал свой чудо-сейв в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).
«В том эпизоде я поверил, что Коршков будет бросать сразу, как ушёл в центр. Он меня посадил, сам двинулся дальше, а я уже, можно сказать, был отыгран. Остался только прыжок последней надежды, перекрыть как можно больше пространства в воротах, и слава богу, что попал он именно туда, куда нужно мне было», — сказал Проскуряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
«Авангард» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
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