Журналист ответил, запятнает ли Овечкин наследие, если будет гнаться за Гретцки до 43 лет

Аналитик TSN Джейми Макленнан поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Если Овечкин будет играть до 42-43 лет, чтобы побить рекорд Гретцки, запятнает ли это его наследие? Запятнает в краткосрочной перспективе. Но давайте не будем забывать: Уэйн Гретцки забил девять голов в своём последнем сезоне. Не думаю, что это запятнало всё, что он сделал (смеётся).

Время непобедимо. Так что да, это может выглядеть не особо здорово, когда игрок перестаёт быть продуктивным и доползает до финишной линии. Но за весь объём работы, который он проделал, я запомню Алекса Овечкина доминирующей силой, величайшим снайпером всех времён. А он ведь получит это прозвище, это просто вопрос времени. Но прямо здесь и сейчас наблюдать, как парень забивает восемь голов в своём последнем сезоне, — это не то, чего ты хочешь. Конечно, это не оптимальный вариант. Но нам, возможно, придётся наблюдать за этим, держа в памяти его продуктивность былых лет», — сказал Макленнан в эфире TSN.

Отметим, что Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки на 67 голов. На счету российского нападающего «Вашингтона» 827 шайб. Великий канадский хоккеист забил 894 гола. В сезоне-2023/2024 Овечкин пока что смог забросить всего пять шайб в 21 матче. Суммарно он набрал 14 очков.