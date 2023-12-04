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Копитар прокомментировал свой рекорд по количеству ассистов в истории «Лос-Анджелеса»

Копитар прокомментировал свой рекорд по количеству ассистов в истории «Лос-Анджелеса»
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар поделился эмоциями от ассистентского рекорда в истории франшизы, установленного им в последнем матче своей команды с «Колорадо Эвеланш» (4:1).

Напомним, словенец отметился в этой встрече результативной передачей. Для Копитара этот ассистентский балл стал 758-м в карьере, что помогло ему обойти прежнего лидера по результативным передачам в истории франшизы — Марселя Дионна (757).

«Иногда вы смотрите на этот список и на имена, которые там есть, и становится очень сюрреалистично просто иметь возможность быть на одной волне с этими парнями, и обходить их», — приводит слова Копитара официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Копитара в текущем регулярном сезоне 20 (10+10) очков в 21 матче.

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