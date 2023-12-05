Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии матчей с результативными передачами в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:0.

В составе «Тампой» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. 30-летний нападающий продлил серию с результативными передачами до 10 матчей, впервые в карьере добравшись до этого показателя.

Благодаря этому Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии с результативными передачами в НХЛ. В 2006 году на протяжении 10 матчей подряд ассистировал партнёрам Брэд Ричардс. Затем дважды до этой отметки добирался Мартен Сан-Луи (сезон-2006/2007, сезон-2009/2010). Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» с 10 матчами подряд с результативными передачами.