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Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии матчей с результативными передачами в НХЛ

Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии матчей с результативными передачами в НХЛ
Никита Кучеров
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:0.

В составе «Тампой» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. 30-летний нападающий продлил серию с результативными передачами до 10 матчей, впервые в карьере добравшись до этого показателя.

Благодаря этому Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии с результативными передачами в НХЛ. В 2006 году на протяжении 10 матчей подряд ассистировал партнёрам Брэд Ричардс. Затем дважды до этой отметки добирался Мартен Сан-Луи (сезон-2006/2007, сезон-2009/2010). Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» с 10 матчами подряд с результативными передачами.

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