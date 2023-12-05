Никита Кучеров превзошёл достижение Патрика Кейна и Давида Пастрняка

В эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Даллас Старз». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт во встрече на восьмой минуте. Таким образом, россиянин продлил свою результативную серию до десяти матчей. Кучеров восьмой раз в карьере выдал серию из двузначного количества матчей с набранными очками в НХЛ.

Никита обогнал Патрика Кейна и Давида Пастрняка (оба по 7 серий) и занял четвёртое место среди активных игроков, уступая по количеству таких серий Коннору Макдэвиду (12), Сидни Кросби (11) и Леону Драйзайтлю (9).