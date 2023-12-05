Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Далласом»

Сегодня, 5 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Люк Гленденинг, а также дубль на счету Энтони Чирелли. Ворота команды защищал россиянин Андрей Василевский, совершивший 25 сейвов и сыгравший первый матч на ноль в нынешнем сезоне.
После 26 матчей «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции с 27 очками. «Даллас» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 31 очков в 23 играх.
Следующий матч «Тампа» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Даллас» сыграет с «Флорида Пантерз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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