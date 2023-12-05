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Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Далласом»

Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Далласом»
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Сегодня, 5 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Люк Гленденинг, а также дубль на счету Энтони Чирелли. Ворота команды защищал россиянин Андрей Василевский, совершивший 25 сейвов и сыгравший первый матч на ноль в нынешнем сезоне.

После 26 матчей «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции с 27 очками. «Даллас» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 31 очков в 23 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Даллас» сыграет с «Флорида Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кучеров (Сергачёв, Стэмкос) – 07:47     2:0 Чирелли (Чернак, Кучеров) – 18:21     3:0 Гленденинг – 43:05     4:0 Чирелли – 52:12    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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